«السكة الحديد» تبدأ تعديل تركيب بعض القطارات إلى عربات إسباني مطور و«VIP»

بدأت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم، تعديل تركيب بعض القطارات إلى عربات إسباني مطور و«VIP»، موضحة أنه جرى تعديل تركيب قطار رقم 917 مكيف «القاهرة - الإسكندرية» بعربات إسباني مطور «4 عربات أولى مكيفة إسباني مطور - 7 عربات ثانية مكيفة إسباني مطور».

تعديل تركيب قطار رقم 2008

أوضحت الهيئة في تقرير، أن حركة القطارات منتظمة، وجرى تعديل تركيب قطار رقم 2008 مكيف «الإسكندرية - أسوان» بعربات إسباني مطورة «4 عربات أولى مكيفة إسباني مطور - 7 عربات ثانية مكيفة إسباني مطور»، لتقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب.

ونوهت إلى أنه جرى تعديل تركيب قطار 2010 مكيف «القاهرة - أسوان» بعربات «VIP» بتركيب «4 عربات أولى VIP - 8 عربات ثانية VIP».

استعدادات مكثفة قبل شهر رمضان المبارك

أشارت إلى أن هذه التعديلات تأتي في إطار الاستعدادات المكثفة لشهر رمضان المبارك، مؤكدة توفير أكثر من وسيلة لحجز تذاكر القطارات بدلاً من شبابيك التذاكر، مثل إمكانية الحجز عبر الهاتف المحمول أو موقع الهيئة الإلكتروني أو ماكينات الدفع الإلكترونية المنتشرة على مستوى الجمهورية.

أكدت أن جميع القطارات تخضع لعمليات صيانة مستمرة قبل خروجها على القضبان، مشددة على الركاب بضرورة الالتزام بتعليمات استقلال القطارات وشراء التذاكر قبل الاستقلال تفادياً للغرامات.