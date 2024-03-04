مواعید القطارات في رمضان 2024.. اعرف وقت التحرك والوصول

حددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر مواعید القطارات في رمضان 2024، خاصة قطارات التالجو ذات السرعة العالية والمزودة بأحدث تكنولوجيا شاشات العرض الذكية وكاميرات المراقبة.

مواعید القطارات في رمضان 2024

ووفق ما أعلنت السكة الحديد عن مواعید القطارات في رمضان 2024 المعلنة عبر الموقع الرسمي لسكك حديد مصر كما يلي:

- قطار تالجو رقم 2027 «القاهرة – الإسكندرية»، يتحرك القاهرة الساعة 8:00 مساءً ويصل محطة سيدي جابر الساعة 10:14 مساء، ثم يتحرك نفس القطار من الساعة 10:23 مساءً، ويصل إلى محطة الإسكندرية الساعة 10:30 مساء.

- قطار رقم 2026 «الإسكندرية – القاهرة»،يتحرك من محطة الإسكندرية الساعة 7:45 مساء، يدخل محطة سيدي جابر الساعة 7:53 مساء، وبعد ذلك يتحرك منها الساعة 8:00 مساء، ويصل القاهرة الساعة 10:15 مساءً.

- قطار رقم 3017 مكيف «القاهرة – المنصورة» يتحرك من محطة القاهرة الساعة 14:15 دقيقة ويصل المنصورة الساعة 16:35.

- قطار رقم 1915 سياحي «القاهرة – المنصورة» يتحرك من محطة القاهرة الساعة 2:30 دقيقة عصرا ويصل إلى المنصورة في تمام الساعة 5:4 مساء.

- قطار رقم 63 ركاب «طنطا - المنصورة»، يتحرك من طنطا الساعة 2:55 دقيقة عصرا، ويصل إلى محطة المنصورة الساعة 5:35 دقيقة مساء.

- قطاري رقم 586 و587 مكيف «الإسكندرية - المنصورة» من محطة الإسكندرية الساعة 4:30 دقيقة عصرا، ويصل إلى محطة المنصورة الساعة 5:30 دقيقة مساء.

- قطار رقم 959 مكيف «القاهرة – الإسماعيلية» من القاهرة الساعة 6:45 دقيقة ويصل إلى محطة الإسماعيلية الساعة 8:45 دقيقة.

- قطار رقم 32 تهوية «الإسكندرية – القاهرة» يتحرك من الإسكندرية الساعة 6:20 دقيقة ويصل إلى محطة القاهرة الساعة 9:30 دقيقة مساء.

- قطار رقم 157 تهوية «الأقصر – الإسكندرية» من محطة الأقصر الساعة 7:30 دقيقة ويصل إلى محطة الإسكندرية الساعة 8:00 مساء.