تراجع «الأوفر برايس» على أسعار السيارات بنسبة تصل لـ90%

قال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار «الأوفربرايس» على السيارات انخفضت بنسبة تتراوح بين 50 و90% في السوق المحلية.

تراجع الأوفر برايس على أسعار السيارات

وأوضح زيتون، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن «الأوفر برايس» انخفض على أسعار سيارات MG بنسبة 90%، بينما انخفضت أسعار «الأوفر برايس» على سيارات هونداي بنسبة 50%، كما تراجعت أسعار سيارات سكودا بنسبة 90%.

استقرار أسعار السيارات الفترة المقبلة

وأضاف زيتون، أن تراجع أسعار الدولار في السوق الموازية أثر تأثيرا مباشرا على انخفاض أسعار الأفربرايس على السيارات، مشيرا إلى أن أسعار السيارات المستعملة أيضا قد تراجع في الأسواق، مشيرا إلى أن أسعار السيارات ستشهد مزيدا من الاستقرار خلال الفترة المقبلة مما يتيح فتح فرصا لاستيراد السيارات.