«بعد تراجع الدولار».. انخفاض أسعار السيارات المستعملة في مصر 2024

سجلت أسعار السيارات المستعملة في مصر 2024، تراجعاً ملحوظاً، في ظل تراجع سعر صرف الدولار مقالب الجنيه في السوق الموازية، حيث تحظى السيارات المستعملة في مصر بشعبية كبيرة بسبب انخفاض أسعارها مقارنة بسعر السيارات الجديدة.

انخفاض أسعار السيارات

وتراجعت أسعار السيارات المستعملة 2024 في مصر، بعد تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في السوق الموازية، خاصة بعد الإعلان عن مشروع تطوير رأس الحكمة، وتساهم تلك الاستثمارات في تدفق 35 مليار دولار بشكل سريع للدولة المصرية، بالإضافة إلى 150 مليار دولار استثمارات أخرى لتنمية المدينة.

تراجع قيمة الأوفر برايس

ووفقاً لعدد من الخبراء، فإن أسعار السيارات تراجعت بنسبة تصل لـ 20% على بعض الأنواع في ظل تراجع قيمة الأوفر برايس، ومن المتوقع أن تستمر أسعار السيارات في التراجع خلال الفترة المقبلة، مع استمرار تراجع سعر الدولار في السوق الموازي، خاصة إذا قامت الدولة بفتح الاعتمادات المستندية والتي يتم من خلالها توفير العملة الصعبة للاستيراد، ما يوفر كميات أكبر من السيارات ويزيد المعروض في السوق، وبالتالي تتراجع أسعار السيارات بشكل أكبر.