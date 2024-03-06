سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 6-3-2024 بالبنوك مقابل الجنيه المصري

شهد سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 6-3-2024 بالبنوك المختلفة مقابل الجنيه المصري، حالة من الاستقرار.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري

تستعرض «الوطن» سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، حسب آخر تحديث أعلنته مواقع البنوك بشأن أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري للبيع 8.24 جنيه، وللشراء 8.22 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

في حين سجل سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في البنك الأهلي المصري للبيع 8.22 جنيه، وللشراء 8.19 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

كما سجل سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في بنك مصر للبيع 8.24 جنيه، وللشراء 8.19 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في بنك الإسكندرية 8.25 جنيه للبيع، 8.21 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

وسجل سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في البنك التجاري الدولي CIB للبيع 8.25 جنيه، وللشراء 8.18 جنيه.