تراجع جديد في سعر الريال السعودي بالسوق الموازية

شهد سعر الريال السعودي في السوق الموازية، تراجعا جديدا؛ إذ سجل نحو 12 جنيها و10 قروش، بحسب آخر تسعير في السوق الموازية، وذلك بعد الانهيار الأخير الناتج عن تسلم البنك المركزي للدفعة الثانية من دولارات رأس الحكمة، بقيمة 5 مليارات دولار.

وترصد «الوطن» سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، وفقا لآخر تحديث للأسعار المعلنة عبر المواقع الرسمية للبنوك، وهي كالتالي:

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 8.22 جنيه للشراء، ونحو 8.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية اليوم، نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في البنك التجاري الدولي، عند 8.19 جنيه للشراء، ونحو 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري نحو 8.2 جنيه للشراء، وسعر البيع نحو 8.24 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، عند 8.2 جنيه للشراء، ونحو 8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بركة

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك بركة اليوم، نحو 8.04 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع نحو 8.25 جنيه.