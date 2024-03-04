سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الاثنين 4-3-2024 بالبنوك

شهد سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 4-3-2024، حالة من الاستقرار، في مختلف البنوك المصرية، خلال بداية التعاملات اليومية.

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية سعر صرف العملة السعودية في مختلف البنوك، وفقا لآخر تحديثات أعلنتها المواقع الرسمية للقطاع المصرفي المصري عبر الإنترنت.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 4-3-2024 في البنك المركزي المصري، نحو 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 4-3-2024 في البنك الأهلي المصري، نحو 8.24 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

وصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 4-3-2024 في بنك مصر، إلى حوالي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك القاهرة

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 4-3-2024 في بنك القاهرة، نحو 8.19 جنيه للبيع، و8.25 جنيه للشراء.