سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 5-3-2024 في البنوك

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 5-3-2024، حالة من الاستقرار في مختلف البنوك المصرية خلال بداية التعاملات اليومية.

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية سعر صرف العملة السعودية في مختلف البنوك، وفقًا لآخر تحديثات أعلنتها المواقع الرسمية للقطاع المصرفي المصري عبر الإنترنت.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 5-3-2024 في البنك المركزي المصري، نحو 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 5-3-2024 في البنك الأهلي المصري، نحو 8.24 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 5-3-2024 في بنك مصر، إلى حوالي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 5-3-2024 في بنك القاهرة، نحو 8.19 جنيه للبيع، و8.25 جنيه للشراء.