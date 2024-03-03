سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم.. استقرار ملحوظ

شهد سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 3-3-2024، حالة من الاستقرار، في مختلف البنوك المصرية، خلال بداية التعاملات اليومية، وفقا لآخر تحديثات أعلنتها المواقع الرسمية للقطاع المصرفي المصري عبر الإنترنت.

سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 3-3-2024 في البنك المركزي نحو 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

جاء سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 3-3-2024 في البنك الأهلي المصري نحو 8.24 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.

سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 3-3-2024 في بنك مصر حوالي 8.24 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.

سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 3-3-2024 في بنك القاهرة ليسجل نحو 8.19 جنيه للبيع، و8.25 جنيه للشراء.