ظهور نتيجة نصف العام للصف السادس الابتدائي في محافظة قنا

أعلنت مدارس المرحلة الابتدائية في محافظة قنا، نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 داخل المدارس وعلى صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبة الطلاب التواجه إلى مدارسهم للحصول على النتيجة.

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024

وأكدت مديرية التربية والتعليم في محافظة قنا، في بيان لها، أن جميع المدارس انتهت من تصحيح ورصد درجات الصف السادس الابتدائي، وإعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 بمحافظة قنا داخل المدارس وبالألوان بحسب تعليمات وزارة التربية والتعليم .

وكان تلاميذ الصف السادس الابتدائي بمحافظة قنا، انتهوا من أداء امتحانات نصف العام 2024 يوم الاثنين الماضي الموافق 15 يناير من الشهر الجاري.

كيف تقيم نتيجة ابنك في نتيجة الصف السادس الابتدائي بقنا

وحددت مديرية التربية والتعليم في محافظة قنا تقيم التلاميذ في نتيجة الصف السادس وللصفي الرابع والخامس بطريقة وزارة التربية والتعليم عن طريق الألوان وحددت دلالات هذه الألوان كالآتي:

- أحمر تعني من صفر إلى 50: التقدير لم يتقن المعارف.

-اللون الأصفر من 50 إلى 65: التقدير، التلميذ في حاجة إلى دعم.

-اللون الأخضر من 65 إلى 85: التقدير التلميذ يعني امتلك المعارف.

-اللون الأزرق من 85 إلى 100: التقدير، فاق التوقعات.