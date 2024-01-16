حظر نقل محصول قصب السكر خارج محافظة قنا حتى 30 مايو المقبل

أصدر اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، القرار رقم 23 لسنة 2024، والذي يتضمن حظرا نهائيا لنقل أي كميات من محصول قصب السكر من محافظة قنا إلى أي محافظة أخرى، وذلك عن الفترة من بداية موسم حصاد القصب وتصنيع السكر في مصانع المحافظة حتى نهاية الموسم في 30 مايو المقبل.

التحفظ على كميات القصب

وقال عمر عبد الباقي، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، في بيان، إن القرار نص على إلزام الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بضرورة التنسيق مع إدارة وأقسام المرور المختصة لتنفيذ هذا القرار، مع التحفظ على حمولة قصب السكر المخالفة وتسليمها إلى أقرب مصنع للسكر مجاور بالمحافظة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال ذلك.

وبدأت مصانع قنا الثلاثة، وهي مصنع سكر نجع حمادي، ومصنع سكر قوص، ومصنع سكر دشنا، استقبال محصول القصب للموسم الحالي من المزارعين، حيث تنتج المحافظة أكثر من 60٪ من إنتاج قصب السكر على مستوى المحافظة.