محافظ قنا يفتتح أعمال رفع كفاءة وتشغيل محطة مياه شرب الحميدات

افتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، صباح اليوم، أعمال رفع كفاءة وتشغيل محطة مياه شرب الحميدات بمدينة قنا، تزامنًا مع احتفالات المحافظة بالعيد القومي، بقدرة 200 ل/ ث بتكلفة تزيد عن 55 مليون جنيه.

رافقه خلال فعاليات الافتتاح الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بمحافظة قنا، و زكريا قزمان مدير إدارة التخطيط بالديوان العام.

حياة كريمة

ومن جانبه قال محافظ قنا، إن الدولة عازمة على توفير حياة كريمة لأبنائها، من خلال المشروعات التنموية والخدمية المختلفة التي يتم تنفيذها على مستوى قرى المحافظة، لتحسين معيشة المواطنين، مؤكدًا أن قنا شهدت تنفيذ عدد كبير من المشروعات الخدمية لتوفير بنية تحتية متكاملة بكافة القرى.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن مشروع رفع كفاءة تشغيل محطة الحميدات جرى تنفيذه بطاقة 200 لتر / ثانية بنسبة حوالي 40% لخدمة 120 ألف نسمة بمدينة قنا، مشيرًا إلى أنه جرى تعديل منظومة العمل بالمحطة حيث تم الجمع بين المحطة المدمجة والسطحية لتحسين جودة المياه وتحسين كفاءة الإنتاج من خلال رفع كفاءة منظومة الكلور، وتركيب منظومة إنذار تسريب وإعدام لغاز الكلور بما يحافظ على سلامة العاملين والسادة المواطنين قاطني المنطقة السكنية المحيطة بالمحطة.