أغلى هدايا قدمها كريستيانو إلى جورجينا.. لن تصدق سعرها

ستوري قصير عبر الإنستجرام كانت سببًا للكثير من الأقاويل والحيرة حول العالم؛ في السابعة مساء اليوم تنتظر جورجينا رودريجز حفلًا مميزًا في الرياض، لا يعلم المتابعين لها إن كان حفل زفاف أو مناسبة أخرى؛ ومع زيادة التوقعات بأن زفاف أشهر لاعب في العالم كريستيانو رونالدو وحبيبته التي ألتقى بها في عام 2016 للمرة الأولى ينتظران حفل زفافهما، نستعرض أغلى هدية قدمها «الدون» لجورجينا.

أغلى هدايا قدمها كريستيانو لجورجينا

كونه أحد أغنى الرياضيين في العالم، تصدر كريستيانوا رونالدو عناوين الأخبار بالهدايا الباهظة التي قدمها لـ جورجينا في حفلات عيد ميلادها على مدار سنوات، لكن أغلى هدية قدمها لحبيبته كانت في عيد ميلادها الـ30 عندما قدم لها ساعة من صنع شركة Jacob and Co، وهي شركة مجوهرات وساعات يد معروفة تأسست عام 1986 على يد المصمم جاكوب أرابو، وتتميز بحزام وردي ومغطاه بالألماس، وهذه الهدية تعدى سعرها الـ100 الف دولار ما يزيد عن 3 ملايين جنيه مصري، وفق موقع«idman» ومجلة«vogue»، وفي وقت سابق تعاون جاكوب وزملاؤه أيضًا مع كريستيانو رونالدو في مجموعات ساعات خاصة، مثل Flight of CR7 وHeart of CR7.

وعبرت جورجينا عن تقديرها لأغلى هدية قدمها لها كريتسيانو من خلال نشر صورة للساعة الفاخرة على قصتها على موقع «إنستجرام» مع تعليق:«شكرًا لك يا حبي».

كما قدم رونالدو لجورجينا صندوق مجوهرات مصمم بقيمة تزيد عن 120 ألف يورو أي أكثر من 5 ملايين جنيه، وكانت خزانة المجوهرات من ماركة Louis Vuitton Malle Vendome بطول 1.38 مترًا تحتوي على مرآة وثمانية أدراج وكتبت في قصة على إنستجرام مع صورة لصندوق المجوهرات المصمم: «أنا عاجزة عن الكلام يا كريستيانو».

هدايا فاخرة متبادلة بين رونالدو وجورجينا

وفي عيد ميلاد جورجينا الثامن والعشرين في 27 يناير 2022، قدم لها رونالدو هدية مخصصة للأغنياء فقط، وهي إضاءة برج خليفة الشهير، أطول مبنى في العالم بصورتها، في عرض مذهل للاحتفال بيوم حبيبته الخاص، ووفقًا لصحيفة إيكونوميك تايمز فإن عرض إعلان ترويجي، أو رسالة على برج خليفة يكلف ما يقرب من 67 ألف دولار.

وفي الوقت نفسه، تعبر جورجينا كثيرًا عن حبها لرونالدو من خلال الهدايا الباهظة، إذ قدمت له في عيد الميلاد عام 2022، سيارة رولز رويس داون مكشوفة، والتي تقدر قيمتها بأكثر من 7 كرور روبية في الهند وهي عملة ضخمة في الهند، وفقًا لـ TOI .