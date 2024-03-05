طريقة عمل السوبيا البودرة بالكريم شانتيه.. مكونات متوفرة في مطبخك

خلال شهر رمضان ترغب ربات البيوت في عمل وصفات مختلفة ومشروبات خاصة بالشهر الكريم مثل الجاهزة التي تباع في المحال، ويفضل الصائمون شرب السوبيا على الإفطار وتواجدها على مائدة الإفطار، بسبب مذاقها الشهي والمختلف، فضلا عن الفوائد التي يحصل عليها الصائمون، بتعزيزها لجهاز المناعة وإمداد الجسم بالطاقة اللازمة، وخلال السطور التالية تقدم «الوطن» طريقة بسيطة ومكونات موجودة في مطبخك لعمل السوبيا بالكريم شانتيه، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها على «قد الأيد» على شاشة سي بي سي سفرة.

طريقة عمل السوبيا البودرة بالكريم شانتيه

المكونات:

- 2 باكيت فانيليا بودرة.

-2 ملعقة كريم شانتيه.

- كوب جوز هند مبشور.

- لبن.

- نصف كوباية من السكر البودرة.

- 8 ملاعق كبيرة من اللبن البودرة.

- ربع كوب أرز مطحون.

- فستق مجروش للتقديم.

خطوات عمل السوبيا البودرة بالكريم شانتيه

- الخطوة الأولى: ضعي اللبن البودر والكريم شانتيه على دقيق الأرز مع الفانيليا بخلاف السكر البودرة، كما يمكن إضافة جوز الهند أيضا، وخلط جميع المكونات مع بعضها البعض، لعمل بودرة السوبيا.

- الخطوة الثانية: وضع 6 ملاعق من بودرة السوبيا على كل كيلو من اللبن، ثم ضربها جيدا في الخلاط مع وضع السكر للتحلية حسب الرغبة، وبعدها يتم صبها في أكواب وعليها الفستق المجروش للزينة.

طريقة تحضير السوبيا

المكونات:-

- حليب بودرة.

- ماء.

- سكر.

- جوز هند.

- فانيليا.

- حليب.

1- ضعي السكر في وعاء كبير، واسكبي الفانيليا عليه مع حليب البودرة، وضربهم جيدًا لمدة تتراوح من 10 إلى 15.

2- اسكبي الحليب إلى المكونات حتى تتجانس معًا.

3- إضافة جوز الهند مع التقليب جيدًا مرة أخرى.

4- اسكبي الماء حسب رغبتك، ثم امزجي الخليط جيدا لمدة تتراوح من 5 لـ10 دقائق، ويكون جاهز للتقديم.