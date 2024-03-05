«معلومات الوزراء»: مصر ستصبح أكبر منتج لطاقة الرياح في إفريقيا بحلول 2030

أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن مصر ستصبح أكبر منتج لطاقة الرياح في إفريقيا بحلول 2030، يتبعها كل من المغرب والجزائر، لافتا في تقرير صادر عنه بعنوان « مصر في عيون العالم»، إلى أن طاقة الرياح هي أكبر وأسرع مصدر للطاقة المتجددة على مستوى العالم.

مصر تولد 7.8% كهرباء من طاقة الرياح عالميا في 2022

وأشار المركز إلى أن 7.8% من الكهرباء جرى توليدها من طاقة الرياح عالميا في 2022، وأن تظل الصين أكبر منتج ومطور لطاقة الرياح، موضحا أن 21% من الكهرباء العالمية ستتولد من طاقة الرياح بلول 2030، إذا أردنا تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية.

أفضل 3 مشروعات طاقة في الدول النامية

وأشار إلى أن تكلفة مشروع الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ضمن أفضل 3 مشروعات طاقة في الدول النامية، بتكلفة 8 مليارات دولار.