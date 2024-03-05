رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

«معلومات الوزراء»: مصر ستصبح أكبر منتج لطاقة الرياح في إفريقيا بحلول 2030

كتب:

أسماء زايد
02:57 م | الثلاثاء 05 مارس 2024
طاقة الرياح

طاقة الرياح

أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن مصر ستصبح أكبر منتج لطاقة الرياح في إفريقيا بحلول 2030، يتبعها كل من المغرب والجزائر، لافتا في تقرير صادر عنه بعنوان « مصر في عيون العالم»، إلى أن طاقة الرياح هي أكبر وأسرع مصدر للطاقة المتجددة على مستوى العالم.

مصر تولد 7.8% كهرباء من طاقة الرياح عالميا في 2022

وأشار المركز إلى أن 7.8% من الكهرباء جرى توليدها من طاقة الرياح عالميا في 2022، وأن تظل الصين أكبر منتج ومطور لطاقة الرياح، موضحا أن 21% من الكهرباء العالمية ستتولد من طاقة الرياح بلول 2030، إذا أردنا تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية.

أفضل 3 مشروعات طاقة في الدول النامية

وأشار إلى أن تكلفة مشروع الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ضمن أفضل 3 مشروعات طاقة في الدول النامية، بتكلفة 8 مليارات دولار.

اقرأ المزيد:

وزيرة البيئة: مناقشات التقييم العالمي للمناخ فرصة لتعزيز تمويل الدول النامية

وزيرة البيئة: التمويل المطلوب لدعم الدول النامية في التكيف 2.5 تريليون دولار

«متحدث الوزراء»: 2024 سيكون مليئا بالتحديات أمام جميع الدول النامية

أستاذ إدارة أعمال: تأهيل الكوادر عنصر فعّال في اقتصاديات الدول النامية
بقلم أسماء زايد