أول تعليق من جورجينا بعد نشر دعوة حفل زفافها من رونالدو.. «تصرف غريب»

تصرف غريب فعلته جورجينا رودريجز، صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، بعد أنّ تصدرت محركات البحث خلال الساعات الماضية، عقب نشرها دعوة تشبه تصميمات الزفاف المألوفة، تحمل اسمها مع تحديد موعد اليوم الموافق 5 مارس، لتثير التكهنات حول إتمام زفافها من قائد منتخب البرتغال، بعد قصة حب استمرت 7 سنوات.

«جورجينا» التي أثارت الجدل في الساعات الماضية، وتصدرت أخبار زفافها من «رونالدو» المواقع العالمية، وسط تساؤلات حول حقيقة الأمر، أصدرت أول تعليق لها بعد نشر صورة الدعوة، وذلك من خلال حسابها على موقع الصور الشهير «انستجرام».

أول تعليق من جورجينا بعد دعوة حفل زفافها من رونالدو

ونشرت جورجينا على «انستجرام» صورًا لها من إحدى المناسبات أمس الاثنين، معلقة: «ليلة أمس»، متجاهلة كل التعليقات حول حقيقة زفافها من رونالدو، ولماذا نشرت دعوة الزفاف إذا لم يكن الأمر حقيقيًا؟

وعلق أحد المتابعين على صور عارضة الأزياء: «أومال فين حفل زفافك أنتِ ورونالدو؟»، بينما كتب آخر: «عروستنا المنتظرة، فين الفرح؟ أكيد دي كانت دعاية لحاجة».

حقيقة تحديد موعد حفل زفاف رونالدو وجورجينا

ونشرت جورجينا منذ يومين، دعوة تشبه تصميمات حفلات الزفاف تحمل اسمها، دون ذكر اسم رونالدو، بينما تحدد عليها موعد الخامس من مارس، الموافق اليوم الثلاثاء في المملكة العربية السعودية، التي يعيش بها الثنائي منذ أكثر من عام بعدانتقال رونالدو إلى نادي النصر السعودي.

وتجمع جورجينا ورونالدو قصة حب منذ عام 2017، أسفرت عن طفلين، بينما يعيش معهما أبناء رونالدو الثلاثة قبل بداية علاقته بعارضة الأزياء.