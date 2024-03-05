صندوق «عطاء»: تهيئة 35 محطة مترو أنفاق وقطارات لذوي الإعاقة

قالت أميرة الرفاعي، المدير التنفيذي لصندوق عطاء الاستثماري الخيري لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، إن الصندوق عمل على إتاحة التنقل للأشخاص ذوي الإعاقة يمحطات مترو الأنفاق والقطارات، وإتاحة وتهيئة 35 محطة مترو أنفاق الخط الأول وبعض محطات القطارات من خلال تطبيق الكود الهندسي الخاص بالإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، عن طريق تنفيذ عمل منحدرات مجهزة للأشخاص ذوي الإعاقات الحركية، ومساند حوائط بالمداخل الخارجية والممرات والسلام.

توقيع عقود شراكة بين الصندوق والمجتمع الأهلي

وأضافت خلال فعالية توقيع عقود شراكة بين صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة «عطاء» ومؤسسات المجتمع الأهلي في إطار دعم وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، أنه ضمن الإتاحة أيضا تنفيذ الإتاحة لدورات المياه، ومشايات للأشخاص ذوي الاعاقات البصرية، وتعديل ارتفاع شبابيك التذاكر لتتناسب مع الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من عناصر الإتاحة المختلفة، حتى يتمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستقلالية في الحركة والتنقل بطريقة أمنه ومناسبة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة النقل.