رابط التقديم في وظائف مترو الأنفاق.. اعرف الشروط

حددت شركة «آر إيه تي بي ديف» للنقل كايرو، وهي الشركة المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث من مترو الأنفاق، طريقة واحدة إلكترونيًا أمام الراغبين من الجنسين في التقديم على الوظائف الشاغرة في مترو في الخط الثالث.

وظائف مترو الأنفاق.. الخط الثالث

وأكدت شركة «آر إيه تي بي ديف » للنقل كايرو، أن الوظائف المتاحة للشباب من الجنسين، في قسم خدمة العملاء، بالإضافة إلى موظفي شباك التذاكر، مؤكدة أن الوظائف المتوفرة ستكون بالمحطات القريبة من كل أحياء «جامعة القاهرة- بولاق الدكرور- التوفيقية- جامعة الدول العربية- وادي النيل».

رابط التقديم في وظائف مترو الأنفاق

وعن رابط التقديم الإلكتروني في وظائف مترو الأنفاق، الذي حددته شركة «آر إيه تي بي ديف » للنقل كايرو، لتلقي طلبات الراغبين في الوظائف هنــــــا.

خطوات التقديم في وظائف مترو الأنفاق

- الدخول على الرابط الإلكتروني هنــــــــا.

- أدخال البيانات المطلوبة.

- ارفاق صور المستندات المطلوبة.

شروط وظائف مترو الأنفاق

- أن لا يزيد العمرعلى 40 عاما.

- إتمام التعليم فوق المتوسط أو أكثر.

- يفضل أن يكون من سكان مناطق المحطات المطلوب العمل فيها وتضم كل من «جامعة القاهرة- بولاق الدكرور- التوفيقية- جامعة الدول العربية- وادي النيل».