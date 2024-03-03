مواعید مترو الأنفاق في رمضان 2024.. مد العمل على جميع الخطوط

مع اقتراب حلول شهر الصيام، أعلنت الشركة المصرية لتشغيل وإدارة مترو الأنفاق، مواعيد مترو الأنفاق في رمضان 2024، إذ تقرر مد مواعيد عمل المترو ساعةً كاملة على جميع الخطوط.

مواعید مترو الأنفاق في رمضان 2024

ووفقًا للشركة المصرية لتشغيل وإدارة مترو الأنفاق، فإنّ مواعید مترو الأنفاق في رمضان 2024، ستبدأ من الساعة 5:15 دقيقة صباحًا، من جميع المحطات الانتهائية، ومحطة جمال عبد الناصر، حيث إنها أحد المحطات التبادلية بالخط الأول مع الخط الثالث، وجاءت المواعيد كالتالي:-

- آخر قطار يتحرك من الخط الأول من حلوان ومن المرج الجديدة الساعة 12:15 صباحا.

- آخر قطار يتحرك من الخط الثاني محطة شبرا الخيمة، والمنيب 12:30 صباحا.

- تتم مقابلة آخر قطارمتحرك من الخط الأول مع الخط الثاني، الساعة 1 صباحا وذلك من محطة أنور السادات.

مواعيد انطلاق أول وآخر قطار

- يتحرك أول قطار من داخل كل المحطات الانتهائية في تمام الساعة 5:15 صباحا.

- تتم مقابلة آخر قطار الساعة 12:30 صباحا داخل محطة جمال عبدالناصر، نظرًا لأنها محطة تبادلية بين الخطين الأول والثالث.

- يتحرك آخر قطار من محطة عدلي منصور في الخط الثالث الساعة 12:07 صباحًا.

- يتحرك آخر قطار من محطة العتبة التبادلية بين الخطين الثاني والثالث الساعة 12:30 صباحًا.

- يتحرك آخر قطار من الكيت كات في الخط الثالث في تمام الساعة 12:38 صباحًا.