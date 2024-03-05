صورتان بينهما 8 سنوات.. كيف بدا شكل رونالدو وجورجينا في اللقاء الأول؟

«هو بقلبي الرجل الوحيد»، كلمات بسيطة كشفت مدى عمق قصة حب كريستيانو رونالدو وجورجينا، التي بدأت بنظرة ثم دقة قلب وابتسامة فحب دام لـ8 سنوات، واستمر حتى الآن، إذ جمعتهما الحياة منذ زمن بعيد ولم يفرقهما شيئًا، ومع حالة الجدل التي أحدثتها جورجينا بدعوة الزفاف التي نشرتها اليوم على صفحاتها الرسمية، وأصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، ليتساءل المتابعون عن لقائهما الأول وكيف كان شكلهما.

شكل رونالدو وجورجينا في اللقاء الأول

كانت تفاصيل اللقاء الأول بالنسبة إليهما الذكرى الأمثل في حياتهما، رغم كثير من العراقيل والمشكلات التي قابلها رونالدو وجورجينا، ظلا معًا متمسكان بحبهما، إذ سألها ذات مرة: «هل تشعرين بالخجل؟»، لترد عليه: «لا بل أنك أجمل رجل رأيته في حياتي»، وبهذه الكلمات سرى حبه في قلبها، بحسب حديث جورجينا لصحيفة «ذا صن» البريطانية.

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صورتان لرونالدو وجورجينا بينهما 8 سنوات

تعرف كريستيانو رونالدو وجورجينا على بعضهما عام 2016، وكانت أول صورة تنشرها جورجينا لهما في شهر يونيو 2017، عبر «إنستجرام»، أثناء دعمها له في مباراة فريقه السابق ريال مدريد، مع ابنه معلقة: «أحبائي»، في أول مرة تنشر صورة تجمعهما، وفي صورة أخرى وهما يحملان الكأس لفوزه في المباراة خلال نفس العام، عبرت: «هو الأكثر اختلافًا بين الجميع، أحبك من داخل قلبي».

جورجينا وكريستيانو في الطفولة

منذ أن كان كريستيانو لاعبًا في فريق ريال مدريد الإسباني وهما معًا، وكان يتمنى لو تعارفا قبل ذلك، إذ عبر في إحدى اللقاءات له: «أحبها كثيرًا وأريد تحقيق لها ما تتمنى، وأتزوج منها كحلم أمي دومًا في الزواج»، وكانت تلك التفاصيل يقصها مستعيد ذكرياتهما معًا، وكانت قد نشرت صور لهما في الطفولة تجمعهما في حب.