طالبات العريش يحصدن المراكز الأولى في ماراثون جري بجامعة القناة

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس اليوم الثلاثاء، أسماء الفائزين في مارثون مبادرة «صحتنا من صحة كوكبنا»، والتي ضمت جامعات قناة السويس والعريش وبورسعيد.

أسماء الفائزين بالدراجات الهوائية

وقال الدكتور ناصر مندور أن الفائزين هم 20 شخصًا، وهم كالتالي:

المركز الأول: عبدالرحمن أشرف عبد العزيز بكلية التربية الرياضية جامعة العريش.

المركز الثاني: محمد طارق محمد بكلية التربية الرياضية بجامعه قناة السويس.

المركز الثالث: عمر خالد محسن بالمركز الثالث بكلية التربية الرياضية بجامعة القناة.

المركز الرابع: يوسف مصطفى عماد كلية التربية الرياضية بجامعة قناة السويس.

المركز الخامس: محمد علي أحمد بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة قناة السويس.

المركز السادس: يوسف محمد عبد العظيم بكلية السياحة والفنادق بجامعة قناة السويس.

المركز السابع: مصطفى أشرف عبد العزيز بكلية التربية الرياضية جامعة العريش.

المركز الثامن: محمد السيد سعي أبو هاشم بكلية التجارة جامعة العريش.

المركز التاسع: محمد علاء الدين نافل بالمعهد الفني للتمريض بجامعة قناة السويس.

المركز العاشر: يوسف شعيب عبد العال بكلية التمريض جامعة قناة السويس.

أسماء الفائزات من طلاب الجامعات

وتصدرت طالبات التربية الرياضية المراكز العشر الأولى بالماراثون، وهن كالتالي:

المركز الأول: إيناس بلال سالم بجامعة العريش.

المركز الثاني: أسماء نصار محمد بجامعة قناة السويس.

المركز الثالث: ريناد جمال عبد الحميد بجامعة قناة السويس.

المركز الرابع: هايدي الشبراوي السيد بجامعة بورسعيد .

المركز الخامس: شروق أمين العبد جامعة العريش.

المركز السادس: نورهان سعيد أحمد متولي بجامعة العريش.

المركز السابع: أسماء نادي بركات بجامعة العريش.

المركز الثامن: داليا أحمد محمد ناصف جامعة العريش.

المركز التاسع: مروة محمد أحمد أبو شعلة بجامعة العريش.

المركز العاشر: زينب حسن عباس السمان بجامعة العريش.

وقال «مندور»، إن الماراثون يهدف إلى نشر ثقافة استخدام وسائل النقل المستدام، للحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات، ووزع الدكتور ناصر مندور 20 دراجة هوائية على أصحاب المراكز العشرة الأولى طلبة وطالبات.