جامعة قناة السويس تنظم ماراثون جري بمشاركة 4 جامعات غدا.. هدايا للفائزين

تستضيف جامعة قناة السويس غدا الثلاثاء، مسابقة «صحتنا من صحة كوكبنا»، بمشاركة 4 جامعات مصرية تتضمن عدة مسابقات ضمن المرحلة الثانية من المبادرة التي تشهدها الجامعات.

مشاركة 200 طالب في المسابقة

وقال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إن الجامعة تستضيف 200 طالب وطالبة من جامعات العريش، السويس، بورسعيد، وقناة السويس، للمشاركة في ماراثون الجري.

وأضاف أن المسابقات تأتي برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال صناعة الأدوية، والمجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

توعية الشباب بالحفاظ على البيئة

وقال رئيس جامعة قناة السويس، إن مسابقات المبادرة تستهدف التوعية بثقافة استخدام وسائل النقل المستدام، للحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات.

ويبدأ الماراثون في تمام الثامنة صباحاً من أمام مدينة الطالبات بالطريق الدائري، وصولاً إلى مبنى رعاية الشباب داخل الحرم الجامعي، ومن المقرر أن يتم خلال الماراثون توزيع 20 دراجة هوائية على طلاب الجامعات الفائزين، كما سيتم تسليم الجوائز لأفضل 10 مراكز طلبة، و10 مراكز طالبات.