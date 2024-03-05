وزير البترول: صادرات مصر من الغاز تجاوزت 2.5 مليار دولار في نهاية 2023

قال الدكتور طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إن صادرات الغاز الطبيعي بلغت العام الماضي 2023 نحو 2.5 مليار دولار من إجمالي صادرات بترولية نحو 8 مليارات دولار.

صادرات مصر من الغاز تجاوزت 2.5 مليار دولار نهاية 2023

وأضاف وزير البترول أن حجم الاستثمارات المحققة في قطاع البترول منذ 2014 /2015 حتى ديسمبر 2023 بلغت تريليون و455 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال استقبال وزير البترول طارق الملا وفد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب في زيارة لحقل ظهر للغاز بمحافظة بورسعيد ورحب الوزير بالوفد في حقل ظهر ليشاهدو ما يجري من عمل بالحق مؤكدا أهمية تعظيم المكون المحلي والصناعة الوطنية الخامات ومستلزمات الإنتاج.

وأشار الوزير إلى تشكيل لجنة عليا برئاسته من أجل المشاركة المجتمعية بكل المدن والمحافظات وفق متطلبات وأولويات التنمية المستدامة ومنها التعليم والصحة والبيئة.

واستعرض محمد حجازي مدير عام حقل ظهر تاريخ اكتشاف الحقل منذ 2015 حيث نحو 20 بئرا وشبكة تحكم بحرية و5 خطوط بحرية ومحطة المعالجة بمساحة 550 فدان حيث بدأ الإنتاج في 2017.

جاء ذلك تفقد وفد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب حقل ظهر للغاز بمحافظة بورسعيد.

وكان الدكتور طارق الملا وزير البترول في استقبال الوفد حيث اصطحب النواب في جولة داخل منطقة العمليات ودورة الأعمال بحقل ظهر.

استعرض خالد موافي رئيس شركة بترول بلاعيم عمل محطات الإنتاج والموانئ البحرية لنقل الزيت والغاز مستعرضا خطوات العمل والإنتاج بحقل ظهر.

الاكتفاء الذاتي من الغاز

وقال طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة إن الوصول إلى أن اكتفاء ذاتيا من الغاز كان حلما ووفر مليارات الدولارات من خلال حقل ظهر.