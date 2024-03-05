«التضامن»: إصدار قاموس موحد للغة الإشارة قريبا.. وراتب ثابت للمترجمين

أعلنت نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إصدار قاموس موحد للغة الإشارة، قريبا: «ندافع عنهم، وسنعتمد مترجم الإشارة وتصبح له مهنة موثقة ومعتمدة وراتب أساسي».

أضافت أنه جرى عمل منصة تجمع الباحثين عن عمل وأصحاب الأعمال بالتنسيق مع وزارة العمل، موضحة أن المؤسسة التي لا تستطيع توظيف نسبة الـ5% من ذوي الإعاقة تجري مطالبتها بضرورة توفير دعم إضافي لشراء أجهزة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة كالأطراف الصناعية والتي وصل سعرها 150 ألف جنيه.

أشادت بجهود المجتمع المدني والشراكات معه، مؤكدة أن الوزارة لديها وحدات تضامن اجتماعي لدعم الطلاب ذوي الاعاقة ومترجمي الإشارة والذين تتحمل تكلفتهم وزارة التضامن.

جاء ذلك خلال فعالية توقيع عقود شراكة بين صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة «عطاء» ومؤسسات المجتمع الأهلي، في إطار دعم وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.