العصا السحرية تحول حياة أحمد مكي في الكبير: «بقيت الصغير أوي»

نجح برومو مسلسل الكبير أوي 8 في جذب أنظار المشاهدين، قبل بداية عرض المسلسل حصرياً على قناة ON، في رمضان 2024.

برومو مسلسل الكبير أوي 8

ومن المشاهد المميزة في البرومو الدعائي لمسلسل الكبير أوي 8، تحول الفنان أحمد مكي إلى «مكي الصغير» بعد أن تعرض للسحر من عصا الفنانة صفاء الطوخي، وقال في البرومو:«أنا بقيت الصغير أوي».

الترويج لمسلسل الكبير أوي

حقق البرومو على منصة «يوتيوب» نحو 20 ألف مشاهدة، خلال يومين، وبدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمونتاج بعض أجزاء من البرومو، وإعادة نشرها مرة أخرى على السوشيال ميديا.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي 8 يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد مكي ومحمد سلام ومصطفى غريب وحاتم صلاح ورحمة أحمد وبيومي فؤاد، من إخراج أحمد الجندي.