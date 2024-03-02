أحمد مكي يتحول إلى عقلة الإصبع في الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي

طرحت منصة watch it البرومو الثاني لمسلسل الكبير أوي 8 المقرر أن يشارك في السباق الرمضاني لعام 2024، من بطولة الفنان أحمد مكي، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور الشهير إنستجرام.

طرح البرومو الثاني لمسلسل الكبير أوي 8

وروجت منصة watch it للبرومو، معلقة عليه قائلة: «الكبير راجع لكم من تاني بمغامرات كوميدية ماينفعش تفوتكم، انتظروا النجم أحمد مكي في مسلسل الكبير أوي 8 على WATCH IT ».

وتضمن البرومو الكثير من التشويق واللقطات المميزة، والتي كان من بينها تحول الكبير أوي بعصا سحرية إلى «عقلة الإصبع» ليقول بأنه أصبح الصغير أوي، كما كان هناك ظهورًا لافتًا للفنان محمد سلام.

يذكر أن مسلسل الكبير أوي 8 يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد مكي ومحمد سلام ومصطفى غريب وحاتم صلاح ورحمة أحمد وبيومي فؤاد وعدد آخر من الفنانين، وهو من اخراج أحمد الجندي.