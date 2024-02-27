ما معنى اسمي «جوني والعترة» أولاد أحمد مكي في الكبير أوي؟ (فيديو)

على مدار 30 حلقة، يعيش جمهور الفنان أحمد مكي، مغامرات جديدة مع أسرة مسلسل الكبير أوي، من بينها علاقة بطل العمل، مع ابنيه التوأم «جوني والعترة» الذي أصيب أحدهما بحالة نادرة بسبب وصفات «الدكتور ربيع» ليدخل الكبير في مغامرات كوميدية مع التوأم مختلف الشكل والعمر والهيئة.

«جوني والعترة» أبناء الكبير أوي، الذي حمل أحدهما اسم شقيق والده «جوني» الشخصية الثانية الرئيسية التي يؤديها الفنان أحمد مكي، بينما حمل الآخر أحد الأسماء الغريبة التي تمتع بها أبطال العمل، مثل «طبازة، وهجرس» وغيرهما الكثير، فما معنى اسمي توأم الكبير.

معنى اسمي «جوني والعترة» في الكبير أوي

ويرصد «الوطن» في السطور التالية، عدة معلومات عن معاني وأسماء «جوني والعترة» أولاد أحمد مكي في الكبير أوي، وفقًا للمعجم العربي الوجيز

جوني - JOHNNY

«جوني» هو اسم إنجليزي، وتدليل لاسم «جون» JOHNNY، ويعني الحنون، الكريم، اللطيف.

العِترة

وفقًا للمعجم الوجيز، فاسم العترة، والجمع: عِتْرَات، يعني ما تفرعت منه الشُّعَبُ.

والعترة تعني نبات ينمو في أوراسيا وحوض البحر المتوسط له أزهار صغيرة أرجوانيَّة بيضاء وأوراق تنمو بشكل أزواج متقابلة على جانب السّاق.

مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي 8، من تأليف وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة سينرجي، والعمل بطولة أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، وعدد من ضيوف الشرف؛ أبرزهم أمينة خليل.