رمضان 2024.. جومانة مراد عن عتبات البهجة: محظوظة بالعمل مع يحيى الفخراني

أعربت الفنانة جومانة مراد عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل عتبات البهجة، الذي يعرض في دراما رمضان 2024، مؤكدة أنها من المحظوظين بالعمل مع الفنان يحيى الفخراني: «أنا سعيدة بتجربتي مع الفنان الكبير يحيى الفخراني، وبعتبر نفسي محظوظة إني اشتغلت معاه، ومتأكدة إننا هنقدم مسلسل يعجب المشاهد».

مسلسل عتبات البهجة في دراما رمضان 2024

أضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على قناة «dmc»، من تقديم الإعلامية سالي شاهين، أنّهم ما زالوا يصورون مسلسل عتبات البهجة، وسيجري الانتهاء منه قبل شهر رمضان: «المسلسل أول تجرية لي مع المخرج مجدي أبوعميرة، وهي تجربة ممتعة ومميزة، والدور مختلف عن أي حاجة قدمتها قبل كده».

جومانا مراد: تركيبة مسلسل عتبات البهجة بسيطة وعميقة

وتابعت بأنّ تركيبة المسلسل وفكرته بسيطة وعميقة في الوقت نفسه، لأن كل ما هو بسيط يصل للمشاهد بشكل أسرع وأسهل، لافتة إلى أن عتبات البهجة هي ملخص لرواية الكاتب إبراهيم عبدالمجيد: «الرواية ملخصها أن مهما كان فيه عقبات ومشاكل في الحياة، لكن في النهاية بيفضل عندك أمل إن اللي جاي أحسن وبتعدي كل العقبات وبتوصل لعتبة البهجة في النهاية».

وذكرت أنّ شخصية نعناعة التي تقدمها في مسلسل عتبات البهجة لا تمت لشخصية جومانة مراد بصلة، مؤكدة أنها تحب أن تقوم بالأدوار المختلفة عن شخصيتها دائما: « نعناعة شخصية رغم كل التركيبات والعقد اللي جواها، الجمهور هيحبها، لأن كل حاجة بتاخدها بخفة دم ومنطق غريب في الحياة».