هشام إسماعيل: حلمي تحقق بالعمل مع يحيى الفخراني في «عتبات البهجة»

تحدث الفنان هشام إسماعيل، عن دوره في مسلسل «عتبات البهجة»، موضحًا أنه يجسد دور مدرس كيمياء يمتلك «سنتر تعليمي» بالمشاركة مع بطل العمل يحيى الفخراني، موضحًا أنه يتم التطرق خلال العمل لإيجابيات وسلبيات الشراكة.

يحيى الفخراني دكتور مهنة الفن

وأوضح «إسماعيل»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهى عبدالعزيز ورضوى حسن، ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أن المسلسل يتكون من 15 حلقة فقط.

وأردف قائلا أن الفنان يحيى الفخراني، دكتور في مهنة الفن بخبرة الأعوام السابقة والنجاحات التي حققها طوال سنوات عمله، مؤكدًا أنه يشارك في هذا العمل مع أحد أساتذة الإبداع في مصر.

رهبة وسعادة من المشاركة مع يحيى الفخراني

وأضاف أن الفنان يحيى الفخراني وجيله شاركوا في كافة الأعمال وهم مثل أعلى له: «بشعر بحالة من الرهبة والسعادة من العمل في «عتبات البهجة» مع الفنان الفخراني، حلم حياتي أني كنت أشتغل معاه».