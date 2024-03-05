وزير البترول من حقل ظهر: 717 مليار جنيه استثمارات لحفر 482 بئرا في 9 أعوام

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال الجولة التفقدية مع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب في حقل ظهر ببورسعيد إن الجهود والتعاون مستمر لدعم جهود زيادة العمل والإنتاج من أجل الوطن.

أكد طارق الملا على أهمية التعاون المستمر مع لجنة الطاقة والبيئة في إبراز ما نعمل عليه معاً في حوار مفتوح ومستمر حول العمل والتحديات ودفع جهود زيادة إنتاج البترول والغاز الطبيعي، لافتاً إلى حجم الاتفاقيات البترولية التي تم مناقشتها في اللجنة وإقرارها خلال السنوات التسع الماضية البالغة حوالي 135 اتفاقية بترولية جديدة باستثمارات حوالي 717 مليار جنيه لحفر 482 بئرًا ومنح توقيع 42.5 مليار جنيه.

أشار إلى أن هذه الاتفاقيات تأتي بمثابة حجر الزاوية للتوسع في النشاط البترولي، كما أن منها اتفاقيات في مناطق امتياز جديدة جاءت استثماراً للاستقرار السياسي وترسيم الحدود مع اليونان وقبرص والسعودية.

وأضاف الوزير خلال انعقاد اللجنة بموقع حقل ظهر ببورسعيد، أن هذا الانعقاد والجولة التفقدية للحقل هي متابعة ميدانية على أرض الطبيعة لجهود زيادة العمل والإنتاج بمواقع صناعة البترول مما يثري عمل اللجنة ويدعم هذه الجهود وتذليل التحديات التي قد تطرأ.

وقدم الوزير عرضاً توضيحياً تحت عنوان (جهود قطاع البترول لدعم الاقتصاد القومي) أوضح خلاله للجنة جهود زيادة أعمال البحث والاستكشاف وتنامي الاتفاقيات البترولية الجديدة وتطور تسويق الفرص البترولية لجذب استثمارات جديدة وذلك عبر بوابة مصر الرقمية للإنتاج والاستكشاف، والاستثمارات المنفذة في تنمية حوالي 53 مشروع تنمية وإنتاج للبترول والغاز باستثمارات حوالي 579 مليار جنيه وأن إنتاج البترول والغاز بلغ خلال عام 2022/2023 حوالي1.73 مليون برميل مكافئ يومياً.

استعراض الاستثمارات والمشروعات

كما استعرض الاستثمارات والمشروعات المنفذة في مجالات التكرير والتصنيع والبتروكيماويات وإنتاج البتروكيماويات المتخصصة وزيادة سعات التخزين وإضافة موانئ بترولية جديدة وتطوير الموانئ القائمة وزيادة السعات وحجم التداول السنوي من خلالها، كما استعرض ما تحقق في مشروع التوسع في الاعتماد على الغاز الطبيعي في السوق المحلي والذي نتج عنه تمتع حوالي 62 مليون مواطن بهذه الخدمة الحضارية كوقود في الوحدات السكنية إلى جانب القفزة التي تحققت في مجال تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بالوصول إلى أكثر من نصف مليون سيارة وزيادة عدد منافذ التموين بالغاز الطبيعي لتصل إلى قرابة الألف محطة حالياً تنتشر على المحاور والطرق المرورية لخدمة حائزي السيارات ودعم جهود التوسع في هذا النشاط.

واستعرض الوزير جهود ومحاور تعظيم دور مصر كمركز إقليمي للطاقة وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة واسترجاع غاز الشعلة وخفض انبعاثات الميثان وحملات قياسها وإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة بمواقع العمل والإنتاج وتطوير العنصر البشري من خلال استراتيجية متكاملة ، والمسئولية المجتمعية لقطاع البترول.

وأعرب المهندس طلعت السويدي رئيس اللجنة عن تقديره وفخره وأعضاء اللجنة بما يقدمه قطاع البترول من جهود وما يحققه من نتائج والتنسيق المستمر مع وزارة البترول سارداً تجربته وعدد من أعضاء اللجنة متابعتهم لتحقيق قطاع البترول لوعده عام 2015 بزيادة الإنتاج من البترول والغاز وهو ما تحقق ووفر لمصر مليارات الدولارات التي كنا ندفعها لاستيراد الغاز الطبيعي سنوياً، لافتاً إلى أهمية زيادة هذا التعاون وزيادته والاستجابة لاستفسارات الأعضاء ، وهو ما خصصت له اللجنة وقتاً مطولاً قدم خلاله الأعضاء كافة استفساراتهم وعلى رأسها فرص العمل.

العمل على تنمية حقل ظهر

شهد الأعضاء عرضاً توضيحياً على للعمل بتنمية حقل ظهر وانتظام استثماراته وحفر الآبار الجديدة به وإنتاجه ومساهماته في برامج المسؤولية المجتمعية من الوزير والمهندس خالد موافي رئيس شركة بترول بلاعيم ومديري الحقول ، بحضور قيادات قطاع البترول.