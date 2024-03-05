مصطفى عمار: «الوطن» بادرت بترجمة المسلسلات لذوي الهمم وستقدم نشرات بلغة الإشارة

دعا الكاتب الصحفي مصطفى عمار رئيس تحرير جريدة «الوطن» كل المؤسسات الصحفية المختلفة للمشاركة في مبادرة جريدة الوطن المتعلقة بترجمة المسلسلات الرمضانية 2024 بلغة الإشارة.

نستهدف دعم ذوي الهمم وإشراكهم فيما كل ما يدور حولهم

وأضاف «عمار»، خلال خلال لقاءه مع الإعلامية هاجر جميل في برنامج «شارع مصر»، المذاع على راديو «شعبي إف إم» أنَّ «منصات جريدة الوطن على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي تشهد إقبالًا كبيرًا للغاية لذلك قررنا استغلال ذلك الأمر بصورة هادفة لدعم ذوي الهمم وإشراكهم فيما كل ما يدور حولهم».

«المتحدة» دعمت مبادرة الوطن لترجمة مسلسلات رمضان لذوي الهمم بلغة الإشارة

وتابع «عمار» أنَّ هناك حوالي 8 ملايين مواطن مصري من ذوي الهمم بخلاف الموجودين في الوطن العربي، مشيرًا إلى أنَّه كان هناك تفاعًلا هائلًا ودعمًا كبيرًا من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالمبادرة، من خلال توفير كل الاحتياجات اللازمة لتنفيذها على أعلى مستوى.

وواصل رئيس تحرير جريدة «الوطن»: «سنقدم نشرات بلغة الإشارة الفترة المقبلة لأنه من حق القارئ من ذوي الهمم معرفة ما يدور حوله ولن يقتصر الأمر على مسلسلات رمضان 2024 فقط،»، لافتًا إلى أنَّه سيتمّ نشر ملخص الحلقة بلغة الإشارة عقب انتهاءها مباشرة.