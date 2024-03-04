رئيس قطاع البرامج بـ«المتحدة»: «سفراء دولة التلاوة» سينقل الصلاة من 88 مدينة حول العالم

كشف أحمد فايق، رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة، عن الخريطة البرامجية في رمضان 2024، قائلا إن شيخ الأزهر الشريف سيقدم برنامجا عن أسماء الله الحسنى، ومفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام سيقدم برنامجا في رمضان.

وأضاف «فايق»، خلال لقاء ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع على قناة «دي إم سي»، ويقدمه الإعلامي أسامة كمال، أنه يوجد مشروع مهم وهو «سفراء دولة التلاوة»، حيث تتعاون من خلاله الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع وزارة الأوقاف، لنقل الصلاة من 20 دولة و88 مدينة في العالم بإمامة أئمة مصريين، مثل ألمانيا وهولندا وأمريكا وكندا بجانب الدول الأفريقية.

وأوضح أن هناك محتوى ديني موجه للشباب مثل الداعية مصطفى حسني، حيث سيقدم هذا العام برنامجا مهما، وتناقش البرامج الدينية كل ما يحتاجه المشاهد خلال رمضان، فالجرعة الدينية مهمة، وهذا قطاع مهم للغاية في البرامج.