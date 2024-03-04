رئيس قطاع البرامج بـ«المتحدة»: «حياة كريمة» يخلق حالة تنموية مميزة

كشف أحمد فايق، رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة للخدمات الإعلاميّة، إن الشركة تقدم هذا العام مجموعة من البرامج التنموية مثل برنامج «حياة كريمة» الذي شهد نجاحًا كبيرًا العام الماضي، من إنتاج شركة «دي إس»، والتي تعد من الشركات الكبرى ومصدر فخر في الشركة المتحدة.

الحوار الإنساني والتواصل في الأعمال التلفزيونية

وأضاف «فايق»، خلال لقاء ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع على قناة «دي إم سي»، ويقدمه الإعلامي أسامة كمال، أن شركة «دي إس» تقدم برنامجًا جديدًا للإعلامية منى عبدالوهاب «على المسرح» وهو نوع من الحوار الإنساني والتواصل، وهذا النوع من البرامج يحقق جزءًا مما يحتاج إليه المشاهدين لرؤيته في رمضان.

وتابع: «نحن فخورون في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ودائمًا ما أقولها بفخر شديد لأنه كيان حقيقي تربينا داخله، و90% من قيادات هذه الشركات المتعاونة شباب في الثلاثينات من العمر، فرؤساء القطاعات تقريبًا في الأربعينات ونهاية الثلاثينات، ورؤساء شركات المتعاونة من الشباب، وبالتالي هناك لغة مشتركة».