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دراما المتحدة

رئيس قطاع التوزيع بـ«المتحدة»: نقدم وجبة درامية متكاملة ومتنوعة

كتب:

عمرو هلال
11:46 م | الإثنين 04 مارس 2024
دينا كريم

دينا كريم

أكدت دينا كريم، رئيس قطاع التوزيع بالشركة المتحدة، أن الشركة تقدم وجبة درامية كاملة في الموسم الرمضاني 2024، عن طريق مسلسلات ستعرض على العديد من شاشات التليفزيون والعديد من المنصات الإعلامية.

التاريخي والكوميدي والفانتزيا والشعبي موجودين في أعمال رمضان

وأوضحت «كريم»، خلال حوارها مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي إم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، أن المسلسلات التي تقدمها المتحدة في هذا الموسم الرمضاني بها تنوع كبير بين التاريخي والكوميدي والفانتزيا والشعبي.

الكوميدي تظهر في «الكبير أوي 8»

وأشارت إلى أن الكوميدي من بين مسلسلات هذا الموسم تظهر في «الكبير أوي 8» للفنان أحمد مكي، و«بابا جه» لأكرم حسني، ومن المسلسلات «اللايت» مسلسل «فراولة» لنيلي كريم، و«عتبات البهجة» للفنان يحيى الفخراني وهو نص روائي، و«إمبراطورية ميم» عمل اجتماعي.

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بقلم عمرو هلال