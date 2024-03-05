محافظ كفر الشيخ يناقش أعمال تطوير ساحة الميدان الإبراهيمي بدسوق

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، خطة تطوير ساحة الميدان الإبراهيمي «ساحة مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي» بمدينة دسوق، وذلك لتنشيط السياحة الدينية، وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لدسوق، والتي تُعد من أهم المدن المصرية سياحيًا، وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير التخطيط العمراني، وعدد من القيادات التنفيذية.

تنفيذ مشروع تطوير ساحة الميدان الإبراهيمي على ثلاث مراحل

وقال المحافظ، إنّه يتم تنفيذ مشروع تطوير ساحة الميدان الإبراهيمي على ثلاث مراحل متتالية بمساحة إجمالية 9.5 فدان تقريباً، وتطوير ساحة المسجد الرئيسية بحوالي 5000 متر مربع بتكلفة إجمالية حوالي 6 ملايين جنيه خلال 6 أشهر تقريبًا، كما تتضمن خطة التطوير تطوير حديقة المسجد الإبراهيمي، بالإضافة إلى تطوير أماكن انتظار السيارات.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنّ أعمال تطوير ساحة مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي تُساهم في تحسين المظهر الجمالي للمسجد والمناطق المحيطة به، وتساهم في تعزيز التفاعل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وتوفر مساحة أكبر للمصلين والزوار، مشيرًا إلى أنّ المسجد أحد أشهر المساجد في مصر، ويقصده ملايين الزائرين من مختلف أنحاء العالم، ويضم ضريح سيدي إبراهيم الدسوقي أحد أشهر الأولياء الصالحين في مصر.

مراعاة الحفاظ على الطابع الديني للميدان

وشدّد المحافظ على ضرورة تنفيذ أعمال التطوير بأعلى جودة وبأسرع وقت ممكن، مع مراعاة الحفاظ على الطابع الديني للميدان، مؤكدًا أهمية تطوير ساحة الميدان الإبراهيمي بدسوق، لما لها من أهمية دينية وثقافية وسياحية، لافتًا أنّ خطة تطوير ساحة الميدان الإبراهيمي بدسوق تأتي في إطار خطة المحافظة لتطوير جميع المزارات الدينية والسياحية في محافظة كفر الشيخ.