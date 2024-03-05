تحذير من 3 ظواهر جوية تضرب البلاد غدا.. اعرف أماكن سقوط الأمطار

ارتفاع طفيف في درجات الحرارة شهدته كل المحافظات على مدار الساعات القليلة الماضية، ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائلا للدفء على السواحل الشمالية، ويكون مائلا للحرارة على جنوب سيناء، حارا على جنوب الصعيد، ومن المتوقع أن يكون باردا على كل الأنحاء ليلا وفي الصباح الباكر.

3 ظواهر جوية تضرب البلاد غدا

وأوضحت هيئة الأرصاد تفاصيل الظواهر الجوية المتوقع حدوثها غدا، الأولى تتمثل في توافر فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، والثانية تتمثل في نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأوضحت هيئة الأرصاد تفاصيل الظاهرة الجوية الثالثة، إذ يتوقع الخبراء ظهور شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة غدا الأربعاء

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الأربعاء ما يلي:

- القاهرة والوجه البحري.. العظمى 23 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية.. العظمى 20 والصغرى 11 درجة مئوية.

- جنوب سيناء.. العظمى 28 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد.. العظمى 26 والصغرى 10 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد.. العظمى 31 والصغرى 14 درجة مئوية.