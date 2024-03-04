حالة الطقس غدا.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة والعظمى تصل إلى 31 بالصعيد

كشفت تقرير صادر عن الأرصاد الجوية عودة الموجة الحارة في حالة الطقس غدا الثلاثاء وذلك بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات على جميع أنحاء الجمهورية.

حالة الطقس غدا

وأشارت الأرصاد الجوية في تقريرها عن حالة الطقس غدا استمرار تكون الشبورة الكثيفة أحيانا والتي تصل لحد الضباب على عدد من الطرق في محافظات: «الجيزة، القاهرة، الإسكندرية، مطروح، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، كفر الشيخ، دمياط، البحيرة، الدقهلية، الغربية، الشرقية، بني سويف، المنيا، المنوفية، الفيوم، سوهاج»، خاصة الطرق المفتوحة والسريعة والطرق الرابطة بين المحافظات والطرق الزراعية والساحلية، لذا يجب الحذر خلال القيادة من ساعات الصباح الباكر وحتى نحو العاشرة صباحا.

ارتفاع في درجات الحرارة

كما أكّدت الأرصاد الجوية وجود ارتفاع جديد في درجات الحرارة بطقس الغد بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات، وستكون الأكثر تأثرًا محافظات شمال وجنوب الصعيد، إذ تعود الحرارة العظمي لتسجل ما بين 31 إلى 32 درجة وذلك لمدة 48 ساعة.

درجات الحرارة غدا

القاهرة والوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 14 درجات.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 24 والصغرى 12 درجات.

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 27 والصغرى 17 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 12 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 31 والصغرى 15 درجة.