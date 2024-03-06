دار الإفتاء تحسم الجدل حول عدد أسماء الله الحسنى

أسماء الله الحسنى، هي الأسماء التي وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية التي تصف صفات الله تعالى بكمالها، وتعتبر أسماء الله الحسنى مصدرًا لـ«الرحمة، العزة، العلم، القدرة»، وغيرها من الصفات التي تظهر تمام الله في كل جوانبه، كما تعكس هذه الأسماء الحسنى عظمة الله ومحبته لخلقه، ولذلك يتسائل الكثيرين عن أسماء الله الحسنى.

وفيما يتعلق بالحديث عن أسماء الله الحسنى، فإنه يمكن للمؤمنين تعزيز إيمانهم واستقرارهم الروحي بذكرها، ما يساعدهم على مواجهة التحديات في الحياة والتقرب إلى الله تعالى من خلال ترديدهم هذه الأسماء، والتي تحدث عنها الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية.

عدد أسماء الله الحسنى

وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية خلال حديثه عن أسماء الله الحسنى، إن عدد أسماء الله الحسنى في القرآن الكريم والسنة النبوية يبلغ حوالي 260، منهم 150 اسم ذُكر في القرآن الكريم، 160 ذكروا في السنة النبوية، فضلا عن أنه يجوز للمسلم أن يدعو الله كما يرغب مستعينا بأسماء الله لقوله عزوجل: «وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا».

وتابع خلال بث مباشر لدار الإفتاء المصرية عبر موقع فيسبوك، بأن النبي كان يدعو ويقول: «اللهم إني أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك».