وزير الدفاع يلتقي أمين عام مجلس الدفاع الأعلى بالبحرين

التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق الركن ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي وأمين عام مجلس الدفاع الأعلى بمملكة البحرين والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً، وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

تناول اللقاء عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، التي ترتكز على أسس راسخة من التعاون والتنسيق وتطابق الرؤى تجاه مختلف القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية مع القوات المسلحة البحرينية، التي تشكل نموذجاً محورياً للعمل المثمر بما يحقق المساعي المشتركة لكلا البلدين في كل القطاعات.

من جانبه، أعرب أمين عام مجلس الدفاع الوطني البحريني عن تقدير بلاده للجهود الصادقة التي تبذلها الدولة المصرية وقواتها المسلحة في تحقيق الاستقرار بالمنطقة ودعم ركائز الأمن القومي المصري والعربي، مؤكدا الحرص على تعزيز آفاق التعاون العسكري بين البلدين في ضوء عمق الروابط المصرية البحرينية على كل الأصعدة الرسمية والشعبية.

حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.