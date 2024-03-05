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دراما المتحدة

للكبار والشباب.. كيف تستثمر 100 ألف جنيه لتحقيق أرباح مضمونة؟

كتب:

عبير منصور
09:11 م | الثلاثاء 05 مارس 2024
الاستثمار للشباب - صورة أرشيفية

الاستثمار للشباب - صورة أرشيفية

قال وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إن الاستثمار يختلف بحسب طبيعة الشخص الذي يرغب في الاستثمار وليس فقط على حسب طبيعة المشروع، فإذا كان الشخص الذي يمتلك 100 ألف جنيه متقاعد وكبير في السن فمن الأفضل له الاستثمار في الشهادات البنكية التي تدر عائدا جيدا خلال الفترة الحالية، فضلا عن أنها تعد الاستثمار الآمن بالنسبة له.

الاستثمار في المشروعات الصغيرة

وأضاف «جاب الله»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه إذا كان الشخص الذي يمتلك الـ100 ألف جنيه شاب في مقتبل العمر فلابد له من القيام بمشروع في المجال الذي يتمتع بخبرة كافيه به، فإذا كان من أصحاب المهن فيقوم بعمل مشروع مهني، وإذا كان لديه خبرة في المشروعات الصغيرة فعليه القيام بالاستثمار في ذلك مستفيدا من المبادرات التي يطرحها جهاز المشروعات في دعم المشروعات الصغيرة ومنتاهية الصغر.

الاستثمار في الذهب

أما عن الاستثمار في الذهب، فقال «جاب الله»، إنه يعد من الاستثمارات الجيدة ولكنه يحتاج إلى خبرة واختيار أفضل وقت للبيع والشراء ليحقق أرباحا مستدامة، بالإضافة إلى إمكانية الاستثمار في البورصة المصرية.

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بقلم عبير منصور