استقرار نسبي في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم.. «شوف الجرام بكام؟»

سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 5- 3- 2024، خلال منتصف التعاملات اليومية في محلات الصاغة، استقرارا نسبيا، إذ استقر سعر جرام الذهب عيار 21 عند 2840 جنيها للشراء، بدون مصنعية.

وترصد «الوطن»، في السطور التالية أسعار الذهب اليوم الثلاثاء خلال منتصف التعاملات في مصر، بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب وفقا لنوع العيار.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 عند 3245 جنيها للشراء بدون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 عند 2840 جنيها للشراء، ويعد عيار 21 الأكثر مبيعا.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 عند 2434 جنيها بدون مصنعية، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 بدون مصنعيه نحو 1898 جنيها، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 24240 جنيها للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية نحو 2125 دولارا.