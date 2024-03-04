الشركات الليبية والكويتية بمعرض القاهرة الدولي «EXPO 2024» تبحث الاستثمار في مصر

أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار ممثل الحكومة الليبية المشاركة في فعاليات معرض القاهرة الدولي EECA EXPO 2024 المقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، خلال الفترة من 29 فبراير وحتى 9 مارس الجاري، رصد محفظة استثمارية بقيمة تصل الي 5 مليارات دولار للأستثمار وتمويل ومشاركة الفرص الأستثمارية في مصر أو فروع المؤسسة الأستثمارية.

حجم أصول المحفظة الاستثمارية

يشار إلى أن حجم أصول المحفظة الاستثمارية تبلغ بقيمة 68.4 مليار دولار أمريكي، موزعة على خمس شركات، وهي الشركة الليبية للأستثمارات الخارجية وصندوق الاستثمار الداخلي ومحظة لييا أفريقيا للاستثمار والمحفظة الاستثمارية طويلة المدي وشركة الاستثمارات النفطية.

كما يشارك في المعرض 7 شركات أخرى في المعرض وهي شركة الإنماء للإستثمارات الصناعية والخدمات والشركة القابضة وشركة النماء الليية للاستثمار ومحفظة ليبيا افريقيا للاستثمار ومؤسسة الليية للاستثمار.

ضخ استثمارات جديدة في مصر

كما أعلنت الشركات الكويتية البالغة 10 شركات، استعدادها لضخ استثمارات جديدة في مصر، بعد دراسة الفرص الاستثمارية المطروحة بعد التعرف عليها من خلال المشاركة في معرض القاهرة الدولي بمدينة نصر والمقام خلال الفترة من 29 فبراير حتى 9 مارس 2024 تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي والمهندس احمد سمير وزير الصناعة والتجارة الخارجية.

المعرض يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ومشاركة الشركات المشاركة والتي يصل عددها الي أكثر من 200 شركة.

وكان اللواء شريف المواردي رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات افتتح يوم الخميس 29 فبراير فعاليات معرض (القاهرة الدولي EECA EXPO 2024) بنسخته الـ57، وشارك فى حفل الافتتاح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وعبد الله الحرز رئيس الوفد الكويتي، ووسام جمعة مندوبا عن وزارة التجارة والصناعة الكويتية، وعصام الغول رئيس الهيئة العامة للمعارض الليبية، وعزيز عبد العزيز رئيس الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة الليبي، كما شارك في حفل الافتتاح سوشيل كمار سفير دولة نيبال بالقاهرة.