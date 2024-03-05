«زراعة الدقهلية»: بدء موسم توريد بنجر السكر إلى مصنع قلابشو ببلقاس

أعلن الدكتور طارق صلاح سالم وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، بدء موسم توريد البنجر إلى مصنع السكر في قلابشو التابعة لمركز بلقاس، بعد انتهاء أعمال الحصاد.

بدء موسم توريد بنجر السكر بالدقهلية

وأشار وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه يتم استخراج بنجر السكر من نحو 80 ألف فدان على مستوى المحافظة، ويجري نقله إلى المصنع في قلابشو ببلقاس، وهو أحد أكبر المصانع بالشرق الأوسط.

وقال إن اليوم بدأت أعمال موسم توريد بنجر السكر الذي يعد ضمن المحاصيل الاستراتيجية المهمة في مصر والعالم، من أجل استخراج السكر، موضحا أن مراحل التصنيع تشمل توريد وفرز البنجر بمصنع السكر، وتحليل نسب السكر في البنجر، ثم تبدأ مراحل التصنيع لاستخلاص السكر.

استخراج السكر من البنجر

وأضاف أن بنجر السكر له فوائد كثيرة، أهمها استخراج السكر بنسبة تصل إلى 60%، على حساب قصب السكر.