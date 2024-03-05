جامعة كفر الشيخ تستقبل «جودة التعليم» لاعتماد برنامجي الجغرافيا ونظم المعلومات

استقبلت جامعة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ويضم الفريق الدكتور أحمد عبد اللطيف، رئيس الفريق والأستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس، والدكتور رشا بندق، أستاذ الجغرافيا البشرية بكلية التربية بجامعة عين شمس، والدكتور أحمد أبو رية، أستاذ الجغرافيا الطبيعية بجامعة الفيوم، والدكتور موسى فتحي، أستاذ الجغرافيا بكلية الآداب بجامعة المنوفية، وذلك قبل توجه الفريق لزيارة كلية الآداب، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام للوقوف على مدى تطبيق معايير الجودة والاعتماد لبرنامجي الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية والمساحة والخرائط بكلية الآداب، ومدى الاستعداد للحصول على شهادة الاعتماد.

دعم كليات ومعاهد الجامعة لتطبيق معايير الجودة والاعتماد

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أنّ الجامعة تقوم بتقديم سُبل الدعم لكليات ومعاهد الجامعة لتطبيق معايير الجودة والاعتماد وحصول باقي كليات ومعاهد الجامعة على الاعتماد، مشيراً إلى أنّ الجامعة بكافة قطاعاتها تولي اهتماماً كبيراً لاعتماد الكليات، لافتاً إلى أنّ الجامعة تسعى للتحول إلى جامعة ذكية ورفع تصنيفها دولياً.

وأضاف رئيس الجامعة، أنّ الكلية اتخذت إجراءات جدية للاعتماد الأكاديمي لقسم الجغرافيا، وأنها تسعى لتحقيق هذا الهدف من خلال تطوير العملية التعليمية والبحثية، وحل مختلف المشكلات المجتمعية، والقيام بعمليات التطوير اللازمة، مشيداً بدور منسقي المعايير بالقسم.

استعراض إنجازات الجامعة وكلياتها

وأوضح الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أنّه تم خلال اللقاء استعراض إنجازات الجامعة وكلياتها ووحداتها المختلفة وما يتم عمله لاستيفاء معايير الجودة طبقاً لدليل الاعتماد، والجهود التي تبذل للتغلب على نقاط الضعف وتحسين الأداء.

عقب ذلك قام أعضاء فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بجولة تفقدية لأقسام كلية الآداب، والمعامل، والمدرجات، والكنترولات، ومراجعة جميع المعايير المطلوبة للحصول على الاعتماد.

تطوير العملية التعليمية

وتناول اللقاء الحديث عن أهمية الاعتماد، وتطوير العملية التعليمية، بما يتفق مع معايير الجودة، للوصول إلى خريج قادر على المنافسة في سوق العمل داخلياً وخارجياً، ومدى استعدادات برنامجي الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية والمساحة والخرائط بكلية الآداب للحصول على الاعتماد، وما تشهده الكلية من تطور كبير على كافة المستويات بجميع الأقسام، وسعيها الدائم لاعتماد جميع الأقسام.