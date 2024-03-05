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دراما المتحدة

خبير شؤون إسرائيلية: تل أبيب أصبحت عبئا على الولايات المتحدة

كتب:

منة شبانة
05:59 م | الثلاثاء 05 مارس 2024
مداخلة أحمد أبوعماد خبير الشؤون الإسرائيلية

مداخلة أحمد أبوعماد خبير الشؤون الإسرائيلية

قال أحمد أبوعماد خبير الشؤون الإسرائيلية، إنّ الولايات المتحدة ترى أن إسرائيل أصبحت عبئا عليها، بمعنى أن المصالح الأمريكية أصبحت تتقاطع مع الأهداف الإسرائيلية من الحرب القائمة على غزة، مواصلا: «الحل هو خروج جالانت من الحكومة لتبقى غير مستقرة، ما يؤدي إلى خروج الجموع للشارع مرة أخرى، للمناداة بالانتخابات للسلطة التشريعية لدولة إسرائيل، وهذا هو الحل الذي نقترب إليه».

الداخل الإسرائيلي يرى أن الأوضاع في غزة غير إنسانية

أضاف «أبوعماد» خلال مداخلة عبر سكايب، مع الإعلامية هاجر جلال، ببرنامج «منتصف النهار» المُذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الجهات الأمنية في الداخل الإسرائيلي يتحدثون عن أن الأوضاع في شمال غزة غير إنسانية، لافتا إلى أن هناك 300 ألف شخص، دون سلاح أو طعام أو ملاجئ، ولا يريدون أن يهجروا أراضيهم، وكل هذا لا يؤثر فقط على فلسطين، لكنه يؤثر على المجتمع الدولي بأكمله، ومن ضمنها الولايات المتحدة.

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بقلم منة شبانة