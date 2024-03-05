أرملة حلمي بكر تقيم عزاء جديدا في المهندسين اليوم.. وبالشرقية الخميس المقبل

تُقيم سماح القرشي أرملة الموسيقار حلمي بكر، اليوم، العزاء الثاني للراحل في منزله بمنطقة المهندسين، وتستقبل الأصدقاء والأقارب الذين لم يتمكنوا من حضور العزاء الذي أقيم الأحد الماضي، بمسجد الحامدية الشاذلية.

وقالت القرشي، لـ«الوطن»، إنها قررت إقامة عزاء جديد لأسرتها وأصدقاء حلمي بكر، في محافظة الشرقية مسقط رأسها، وتحديدًا في منطقة كفر صقر، التي قضى فيها «بكر» آخر أيامه.

وغيب الموت، الموسيقار الكبير حلمي بكر، الجمعة الماضي، بعد صراع طويل مع المرض، دام لشهور، أقعده الفراش، بعد وعكة صحية شديدة، في منتصف عام 2023.