محمد فؤاد وإيهاب توفيق يصلان عزاء حلمي بكر 

يقام حاليا عزاء حلمي بكر، في مسجد الحامدية الشاذلية، بمنطقة المهندسين، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

وصول إيهاب توفيق عزاء حلمي بكر

ووصل منذ قليل الفنان إيهاب توفيق، والفنان محمد فؤاد، عزاء حلمي بكر.

وكان قد وصل منذ قليل، أشرف سالمان، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وإيهاب فهمي، مصطفى كامل، حلمي عبد الباقي، نادية مصطفى، صفاء أبو السعود، علي الحجار.

صلاة جنازة حلمي بكر

وأقيمت عصر اليوم، صلاة الجنازة على حلمي بكر، بمسجد السلام في مدينة نصر.

وقدم بكر أكثر من 1500 لحن موسيقى مع كبار المطربين في العالم العربي، ونحو 48 لحنا لمسرحية غنائية أشهرها سيدتي الجميلة، وموسيقى في الحي الشرقي، وحودايت.