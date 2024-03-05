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دراما المتحدة

ابنة حلمي بكر: بابا قبل ما يموت قالي ادعيلي أدخل الجنة

كتب:

أحمد عبد الرحمن
11:24 ص | الثلاثاء 05 مارس 2024
حلمي بكر وابنته

حلمي بكر وابنته

تعيش الطفلة ريهام حلمي بكرا، حالة من الحزن بسبب وفاة والدها قبل أيام قليلة، بعد تدهور حالته الصحية داخل أحد مستشفيات الشرقية.

ريهام حلمي بكر تكشف عن آخر كلمات والدها

وقالت ريهام حلمي بكر لـ«الوطن»، إنّ والدها طلب منها قبل وفاته بساعات أن تدهو له بدخول الجنة: «قالي خلي بالك من نفسك».

عزاء حلمي بكر

وأقيم عزاء الموسيقار الراحل حلمي بكر، بحضور عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أشرف سالمان، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وإيهاب فهمي، مصطفى كامل، حلمي عبد الباقي، نادية مصطفى، صفاء أبو السعود، علي الحجار، محمد فؤاد، إيهاب توفيق.

وتأجل دفن جثمان الراحل حلمي بكر لمدة 3 أيام، بسبب الجدل الذي حدث بين عائلته وعائلة أرملته سماح القرشي.

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بقلم أحمد عبد الرحمن