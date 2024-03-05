إزالة 12 تعديا على أملاك الدولة في مركز أبو صوير بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة المعنية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم، من إزالة 12 حالة تعد على أملاك الدولة بمركز أبو صوير، وذلك ضمن حملة مكبرة لاسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات، تستمر حتى 15 مارس الجاري.

وقال اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، إن الحملة أسفرت عن إزالة 12 حالة تعدٍّ على أملاك الدولة، أقيمت على مساحة 8 قراريط، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.

وأضاف في بيان، أن الحملة تأتي ضمن الموجة 22 لحملة إزالة التعديات، والتي تنفذ خلال الفترة من 24 فبراير حتى 15 مارس تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

وقال محافظ الإسماعيلية، إنه وجه بضرورة التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها مجددًا.