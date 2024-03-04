معلومات عن فرقة الإسماعيلية المنتمي لها «الحشاشين».. تظهر في دراما رمضان

يُنافس الفنان كريم عبدالعزيز ضمن سباق رمضان، بمسلسل الحشاشين، الذي يُجسد خلاله شخصية الحسن بن الصباح مؤسس طائفة الحشاشين المتطرفة، وهي طائفة إسماعيلية نزارية أطلقت على نفسها لقب «الدعوة الجديدة»، وكانت قد انفصلت عن الفاطميين في أواخر القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي، لتدعو إلى إمامة نزار المصطفى لدين الله، ومن جاء من نسله.

ما العقيدة الإسماعيلية؟

تدور أحداث مسلسل الحشاشين عن حسن الصباح، الذي أسس فرقة من أكثر المخلصين للفرقة الإسماعيلية، وبحسب كتاب «طائفة الإسماعيلية» للكاتب الدكتور محمد كامل حسين أستاذ الأدب المصري بكلية الآداب جامعة القاهرة، تعتبر طائفة الإسماعيلية فرقة من فرق الشيعة، أخذت أصولها المذهبية عن الأصول الشيعية التي وجدت قبل ظهور الإسماعيلية، ونشأت نشأتها الأولى سنة 128 هـ في العراق وفارس كحركة دينية أوجدها الإمام جعفر الصادق، ثم انتقلت الإمامة إلى ابنه محمد بن إسماعيل وولده من بعده، فعُرفت بالإسماعيلية.

وقد قوي سلطان الإسماعيلية وأصبح لهم ملك واسع الأرجاء عندما أسسوا دولتهم في المغرب ونقلوها إلى مصر، فأسس الأئمة دور العلم وشحنوها بالكتب العديدة لمختلف العلوم والفنون، وأذاعوا عقائدهم على الجمهور في مجالس الدعوة، وجعلوا من قصورهم مكانًا خاصًا للدعوة عرف بـ«المحول».

حسن الصباح العقل المدبر لطائفة الحشاشين

أشار كتاب «أطلس الفرق والمذاهب في التاريخ الإسلامي» إلى بدء دولة الحشاشين أو الإسماعيلية النزارية في «ألموت» وتعتبر من أكبر الطوائف والفرق الإسماعيلية، وبدأ أحد دعاة الإسماعيلية ويُدعى الحسن بن الصباح الدعوة لنزار بن المستنصر العبيدي بعد وفاة والده، وجعل نفسه نائبًا للإمام المستور من ولد نزار وأصبح يدعو له، وبذلك تكونت هذه الفرقة وأصبح يطلق عليها الإسماعيلية النزارية نسبة إلى النزار بن المستنصر، كما يطلق عليها اسم «الدعوة الجديدة» تمييزًا لها عن الدعوة الإسماعيلية الأولى.

وادّعى النزاريون بعد ذلك الإمامة للحسن بن الصباح ومن جاء بعده ممن خلفه في قيادة دولة الحشاشين، وبذلك أصبح حكام ألموت بعد الحسن الثاني الذين جاؤوا بعده من النسب الفاطمي، وهكذا أتى الحسن الثاني بثلاث تجديدا، ما لبث النزارية في كل مكان أن قبلوها على درجات متفاوتة، أهمها أنّه أعلن نفسه خليفة لله في أرضه، ولم يعد مجرد داع كما كان أسلافه، إذ يعتبر الحسن بن الصباح العقل المدبر الذي نظم هذه الطائفة ونشرها في بلاد الشام، ما كان سببًا في قيام دولة الحشاشين.

ومسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عيد، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، محمد سليمان، سوزان نجم الدين وآخرون، من إخراج بيتر ميمي وتأليف عبد الرحيم كمال، ويعرض حصريا على شاشة قناة dmc.